Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

117 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca, bugün koronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı 2 bin 376'ya ulaştığını açıkladı.

TOPLAM VAKA SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte yapılan 37 bin 535 test sonucu 3 bin 83 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 98 bin 674'e çıktı.

Bakan Koca: Salgın kontrolümüz altında VİDEO

İYİLEŞENLERİN SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Tedavi altında olan 1559 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

"Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor

Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden. Bu, hastalığa etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır.

Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil.



Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli.

Türkiye'de her üç yataktan biri doludur. Avrupa'da bütün yatakların dolu olduğu düşünüldüğünde aradaki fark görülecektir.



Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı.

Dünyada giderek artan ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz.

Erken tanı ve etkili tedavi yöntemi sayesinde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız her geçen gün düşüyor.

Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir.

Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır."



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