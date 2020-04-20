Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına viedo konferans ile katılarak millete sesleniş konuşması yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı. Bu işi başardık ve ilk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da mayıs ayında açacağız. Dünyanın koronavirüs salgınıyla kavrulduğu günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.





Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık.

İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz.



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