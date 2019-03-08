Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek, geleceğe yönelik faiz hareketleri konusunda yönlendirmesini değiştirmesi, WSJ’ın manşet konusu oldu. Ticaret savaşlarının negatif etkilerini azaltması beklenen adımın ardından euronun da değeri düşürüldü, karşılığında dolar güçlendi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin, Meclis üyesi Müslüman vekil Ilhan Omar'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının anti-semitik bir yaklaşımla yapıldığına inanmadığını söylemesini ardından Genel Kurul’da oylamaya sunulan "nefret söylemi" içeren ideolojilerin kınandığı karar tasarısının kabul edilmesi, öne çıkan diğer bir başlıktı.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Avrupa Merkez Bankası’nın, olası bir global kriz karşısında ekonomik piyasalardaki dalgalanmaları önlemek amacıyla aldığı “faiz oranlarını sabit tutma” kararı, NYT’ın da gündemindeydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın, Ebola salgınının patlak verdiği geçen yılın temmuz ayından bugüne kadar en az 496 kişinin hayatını kaybettiği açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort’un, vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığından 47 ay hapis cezasına çarptırılması, ana sayfadan paylaşıldı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddialarını reddetmesi, FT tarafından manşete taşınırken Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranların değişikliğe gitmeyerek bankaları özel sektöre kredi vermeye teşvik etme kararı da ana sayfadan paylaşıldı.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere’de kabine bakanlarının Başbakan May’i “ipleri eline alıp yeni öneriler ortaya koymazsa kontrolü yitireceği”ne ilişkin uyarıları, İngiliz gazetenin manşet konusuydu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Yaklaşan Brexit oylaması öncesi Kabine’de yüselen karışıklıları gidermek için Başbakan Theresa May’in AB liderleriyle yapacağı ‘pazarlık’ görüşmesi, Guardian’ın kapak konusu oldu. İngiltere geneli’nde Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşler ise, ana sayfada öne çıkan diğer bir konu oldu.