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Dış basından derlenen haberlerde bugün

İngiltere'de açmaza giren Brexit krizi sonrasında Başbakan Theresa May'in beklenen istifası, yabancı gündemin öne çıkan konusu oldu.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 12:59..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo’nun CEO’su Tim Sloan’ın, artan sorunlar ve Washington’dan gelen istifa çağrılarının üzerine görevini bıraktığını açıklaması, WSJ’ın ana gündem konusu oldu. ABD federal hükümetinin Facebook’a “hedeflenmiş reklam uygulamalarının konut ayrımcılığına neden olduğu” gerekçesiyle açtığı dava da, gazetenin manşetinden paylaşıldı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD’nin ekonomik piyasasındaki dalgalanmaların, Trump’ın pozitif yaklaşımlarına rağmen riskli şekilde değişmesi, NYT’ın manşetindeydi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Milletvekilleri, Başbakan May’e istifa etmesi yönünde baskı yaparken May’in istifa etmeyi erteleyerek zaman kazanmaya çalıştığına yönelik yorumlar, İngiliz gazetenin manşetindeydi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın merkezindeki çok katlı binada çıkan yangındaki bilanço, Independent’ın manşetindeyken,  istifası istenen May’in koltuğunu kaybetmemeye yönelik çabaları da gündemden düşmeyen bir diğer konu oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Çıkmaza giren Brexit krizi, The Times’ın da gündem konusuydu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

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