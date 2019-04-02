İngiltere'de konut fiyatları arttı

İngiltere'de bir konut finansman şirketinden yapılan açıklamada, İngiltere’de mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının ise 213 bin 102 sterlin seviyesinde olduğu bildirildi.

ALICI VE SATICILAR TEMKİNLİ

Açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle alıcıların ve satıcıların temkinli tutum sergilediklerinin altı çizildi.

Şirketin Başekonomisti Robert Gardner, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, satışı yapılan konutların ve onaylanan konut kredilerinin sayısının durağan seviyede olduğunu kaydetti.

ALICILAR VE SATICILAR YAPACAKLARI KONUSUNDA EMİN DEĞİL

Bir Online emlak şirketinin Üst Yöneticisi Sam Mitchell ise konuya ilişkin olarak, “Konut piyasası Brexit konusunda öyle ya da böyle bir sonuca varılmasını tercih ederdi. Fakat halihazırda arada bir yerde kalmamız nedeniyle alıcılar ve satıcılar ne yapacakları konusunda emin değil.” ifadelerini kullandı.