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Motorine 15 kuruş indirim

Benzindeki 15 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 17:48..
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Motorin fiyatlarına indirim geldi. Akaryakıt grubunda geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına 11 kuruş indirim gelirken, bu hafta ise motorin fiyatlarına indirim yapıldı.

Motorin indirimi, bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, motorine 15 kuruş indirim gerçekleştiğini duyurdu.

EPGİS'in yaptığı açıklamasında, "Akaryakıt fiyatlarında indirim 09/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 15 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

YENİ FİYATLAR

Motoroin, gelen 15 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da ortalama 6,46 liradan satılırken bu geceden itibaren 6,31 lira satılacak. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,54 liradan satılan motorin fiyatı ise bu gece yarısından itibaren 6,39 liraya gerileyecek.

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