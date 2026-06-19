35 güne varan şarj ömrü sunan Honor Watch 6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, giyilebilir teknoloji pazarındaki şarj sorununu kökten çözecek yeni akıllı saati Watch 6 modelini görücüye çıkardı.

Cihaz, oldukça ince ve hafif gövde yapısına rağmen bünyesinde barındırdığı 980 mAh kapasiteli bataryasıyla 35 güne varan şarj ömrü sağlıyor.

Geri dönüştürülmüş alüminyum alaşım ile 316L paslanmaz çelik bileşenlerden üretilen saat, 41 gram ağırlığı ve 10.8 mm kalınlığı ile konforlu bir kullanım sunuyor.

Yarış gösterge paneli tasarımıyla geliştirilen 1.46 inçlik dairesel ekran, 3.000 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Islak parmaklarla da kullanılabilen bu dokunmatik ekran, canlı fotoğrafların veya 10 saniyeye kadar olan videoların saat yüzü yapılmasına imkan tanıyor.

Kullanıcılar ayrıca özel bilek hareketleri sayesinde ekrana dokunmadan alarmları susturabiliyor, çağrıları yönetebiliyor ve müzik kontrolü gerçekleştirebiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK VE SPOR TAKİBİ

IP69 sertifikasıyla suya karşı yüksek dayanıklılık gösteren cihaz, 120'den fazla farklı spor moduna tam destek sağlıyor.

Çift frekanslı ve altı uydu sistemli gelişmiş GPS teknolojisiyle donatılan saatte, yapay zeka destekli antrenör sistemi ile branşlara özel gelişmiş analiz araçları yer alıyor.

Tek dokunuşla kapsamlı sağlık analizi yapabilen Quick Health Scan özelliğine sahip model, IntelliSense sistemiyle geleneksel sensörlere göre daha tutarlı veriler topluyor.

Kendi geliştirdiği MagicOS işletim sistemiyle kutudan çıkan akıllı saat, 4 GB dahili depolama alanı ve NFC desteğine de sahip.

HONOR WATCH 6 FİYATI

Hem Android 9.0 hem de iOS 15.1 ve üzeri sürümlere sahip akıllı telefonlarla tam uyumlu çalışan saat, iki farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Honor Watch 6 modelinin Shadow Black renkli versiyonu 250 euro, Twilight Brown seçeneği ise 270 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.