Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ’ın kapağında Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin detaylar yer aldı. Kurbanların verdiği ifadelere göre, teröristin camiyi taradığı sırada, hayatını kaybeden kurbanların kaçmak için hiçbir fırsatları olmadı. WSJ’ın gündeminde öne çıkan diğer konularsa, geçtiğimiz hafta Etiyopya’da yaşanan uçak kazasının ardından Boeing şirketi hakkında açılan davalar ve Trump yönetiminin 1000 kadar askeri bir süre daha Suriye'de bırakmaya hazırlandığı iddiası oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD’nin Huawei yasağına karşı yükselen itiraz sesleri NYT’ın manşetinde yer aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir yıl kadar önce Suudi muhalifleri susturmak için gizli bir operasyon timi kurduğu iddiaları ve Yeni Zelanda’daki terör saldırısının devam eden yankıları, öne çıkan başlıklardan oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Yeni Zelanda’daki katliamın ardından ülkedeki güvenlik açığına karşı başlatılan soruşturmalar ve Deutsche Bank ile Commerzbank arasında, düşen kârlılığı artırmak amacıyla yapılacak görüşmelerin başlaması, FT’ın gündem konularıydı.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını bu hafta bir kez daha parlamentonun onayına sunacak olması ve Fransa’da hafta sonuna damgasının vuran Sarı Yelekliler protestoları, The Times’ın ana sayfasında yer aldı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

The Guardian, İngiliz parlamentonun bugün 3. kez oylaacağı Brexit anlaşmasını manşete taşırken, Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonrasında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini bildirisi de ana sayfada öne çıktı.