taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Ankara'da oyunu kullanan MHP Genel Başkanı, oyunu Cumhur İttifakı'na verdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 12:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Devlet Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bahçeli, "2019'un bugün tamamlanan yerel seçimlerin milletimize, partilere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Olgunluk içerisinde bir seçim tamamlandı. Sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun devam edeceğini umarak herkese başarılar diliyorum." dedi.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Devlet Bahçeli oyunu kullandı VİDEO

"CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERDİM"

MHP Liderine bir gazeteci, "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy vermiş oldunuz?" diye sordu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim." cevabını verdi.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

101
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

172
Cem Yılmaz oy kullandı

Cem Yılmaz oy kullandı

85
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

120
Hacı Sabancı oyunu kullandı

Hacı Sabancı oyunu kullandı

29
57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

115
Hadise oyunu kullandı

Hadise oyunu kullandı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir