MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bahçeli, "2019'un bugün tamamlanan yerel seçimlerin milletimize, partilere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Olgunluk içerisinde bir seçim tamamlandı. Sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun devam edeceğini umarak herkese başarılar diliyorum." dedi.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı VİDEO

"CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERDİM"

MHP Liderine bir gazeteci, "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy vermiş oldunuz?" diye sordu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim." cevabını verdi.