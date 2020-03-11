Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar, başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.