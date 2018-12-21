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Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

İngiliz medya düzenleyicisi bir firma; Russian Today'ın yayın ihlali yaptığını öne sürünce Rus hükümeti karşı atağa geçti.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 16:30..
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İngiliz medya düzenleyicisi firma; Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Russian Today (RT) için ilginç bir karar aldı.

'7 PROGRAMDA YAYIN İHLALİ YAPTI' İDDİASI

Firmanın iddiasına göre RT, 7 programında yayın kurallarını ihlal etti. Rus RT; bu karar karşısında da bazı denetlemelere ve yasaklarla karşı karşıya kaldı.

Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

RUSYA HEMEN KARŞILIK VERDİ: BBC DENETLENECEK

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bu karara hemen karşılık verdi. Roskomnadzor da; Rusya'da yayın yapan BBC World News ve BBC'nin internet kaynakları üzerinde denetim yapılacağı kendi internet sitesinden duyurdu.

Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

"BU DENETİMİN VAKTİ GELMİŞTİ"

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, lk kez kendi kişisel sayfasından açıklama yaptı. Zaharova, "Vakti gelmişti. BBC muhabirleri için gönülden üzgünüm, çoğu gerçek birer profesyonel ve görevlerini iyi niyetle yerine getiriyor. Ancak İngiltere hükümeti Rus basın kuruluşlarının faaliyetlerine karşı kabaca müdahalelerde bulunuyorlar ve karşılık vermekten başka seçenek bırakmıyorlar. Rusya olarak uyarmıştık, hem de birçok kez." diye konuştu.

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