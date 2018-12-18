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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş

İyi Parti ile yerel seçimler için il alışverişinden sonra Mansur Yavaş konusunda sorun yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya kendi partisinden aday olmak isteyen Mansur Yavaş'ın adaylığına onay verdi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 16:19..
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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Parti Meclisi'nde gündem yerel seçim adaylarıydı.

ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ

Partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday göstereceği isimleri açıklayan CHP lideri, Ankara için Mansur Yavaş'ın aday olacağını belirtti.

CHP Parti Meclisi'ndeki oylamada Mansur Yavaş'ın 45 lehine 12 aleyhine oy kullanıldı.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş

PARTİSİNDEN ADAY OLMAK İSTEMİŞTİ

İyi Parti'den aday gösterilerek ortak aday olması planlanan Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek, kendi partisinden aday olmak istediğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu ise aldığı cevap karşısında, Yavaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilemişti.

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