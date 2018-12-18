CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Parti Meclisi'nde gündem yerel seçim adaylarıydı.
ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ
Partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday göstereceği isimleri açıklayan CHP lideri, Ankara için Mansur Yavaş'ın aday olacağını belirtti.
CHP Parti Meclisi'ndeki oylamada Mansur Yavaş'ın 45 lehine 12 aleyhine oy kullanıldı.
PARTİSİNDEN ADAY OLMAK İSTEMİŞTİ
İyi Parti'den aday gösterilerek ortak aday olması planlanan Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek, kendi partisinden aday olmak istediğini ifade etmişti.
Kılıçdaroğlu ise aldığı cevap karşısında, Yavaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilemişti.