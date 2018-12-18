CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde para anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Emrah Çetin (27) öldü. Tartışmanın tarafı olan baba ve oğlu ile tesadüfen olay yerinde olan 2 kişi yaralandı.

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Gliserin nedir

Karbon, oksijen ve hidrojenin birleşimiyle oluşan organik bileşik, günlük hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkmakta. Gliserol olarak da bilinen bu madde daha çok kozmetikte kullanılmaktadır.