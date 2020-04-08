İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı, dolunayla görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

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ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

ABD'de bazı eyalet ve şehirlerde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Afrika kökenli Amerikalı olması dikkat çekti.