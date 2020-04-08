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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA |
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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

Aliağa yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Onur Avcı (34) idaresindeki 45 LV 255 plakalı otomobil, kavşakta M.İ. (42) yönetimindeki 35 AGG 029 plakalı kamyonla çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, 110 AKS, polis ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Onur Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförünü M.İ.'yi gözaltına alınırken, Avcı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

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