Bu hafta 11 film vizyona girecek

Yeni haftanın bitmesine yakın yeni filmler de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hafta sonu 6'sı yerli toplam 11 yeni film, seyirciye merhaba diyecek. İşte bu haftanın filmleri...

SOĞUK İNTİKAM

Hans Petter Moland'ın yönetmenliğini yaptığı, İrlandalı sinema oyuncusu Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı gerilim ve aksiyon filmi izleyici ile buluşacak.





HOTEL MUMBAİ

Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek bir öyküyü beyaz perdeye taşıyacak.

ALİ

Hakan Meriçliler, Gürbey İleri, Semra Dinçer, Karel Gürtekin ve Baran Şükrü Babacan'ın rol aldığı "Ali" adlı filmi Ramazan Özer yönetti.

ÖZGÜR DÜNYA

Şevki Es ve Faruk Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği "Özgür Dünya", babası, arkadaşları ve kendi özgürlüğü için mücadele eden genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

ÇAT KAPI AŞK

Erhan Baytimur'un yönettiği "Çat Kapı Aşk", hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan genç bir kız ile hayatı boyunca herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığına engel olamayan, bu yüzden yaşadığı sorunlardan kaçmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.

BABA BU ALEM Bİ ALEM

Oğuz Yalçın'ın yönettiği, Tarık Papuçcuoğlu, Melih Çardak, İnan Ulaş Torun, Selma Güngör ve İlay Sağsöz gibi isimlerin oynadığı film, eski mafyatik ilişkilerinden uzak olmak ve İzmir'de yaşayan kızlarına yakın olmak için Seferihisar'a yerleşen bir adamın hikayesini konu ediniyor.

ŞEYTAN-İ İNS

Gökhan Arı'nın yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi "Şeytan-i İns", ailesinin geçmişinde yatan sırları açığa çıkarmak için İstanbul'dan köyüne yolculuk yapan bir gencin yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.





ANADOLU TURNESİ

Deniz Tortum ve Can Eskinazi'nin yönettiği belgesel yapım "Anadolu Turnesi", 2013 yazında kurdukları rock grubu ile Anadolu'yu turlayan dört müzisyenin hikayesini anlatıyor.

BİZ

2017 yapımlı ilk uzun metrajı "Get Out" adlı filmle ses getiren Jordan Peele'in yeni filmi "Biz", yaz tatilinde arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için sahil evine giden Wilson ailesinin, kendilerine benzeyen davetsiz misafirleriyle yaşayacakları gerilimi konu ediniyor.

MİRAİ

Mamoru Hosoda yönetmenliğindeki Mirai, dört yaşındaki Kun'un kardeşinin doğmasının akabinde gelişen büyüme ve kardeşliği öğrenme macerasını anlatıyor.





KUZULAR KURTLARA KARŞI 2

Vladimir Nikolaev'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir diğer animasyon film "Kuzular Kurtlara Karşı 2", kurtlarla kuzuların barış içinde yaşadığı kasabaya saldırı düzenlemeyi planlayan Gark ve kurt sürüsüne karşı Gri ve arkadaşlarının mücadelesini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.



