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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İki lider arasındaki görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmeler de ele alındı.

AA | 15.02.2020 - 18:25..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

REJİMİN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Erdoğan ile Trump, görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

TİCARETTE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Deniz komşusu Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

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