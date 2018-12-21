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Trump: Hükümeti kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi durumunda bugün ABD hükümetini kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 15:47..
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ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliği için hükümetin oy verme sürecini değerlendirdi. Trump istenilen kararın çıkmaması durumunda tehditler savurmayı da ihmal etmedi.

Trump: Hükümeti kapatırım

'HÜKÜMETİ KAPATIRIM' TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, sınır güvenliği için Demokratlar'ın sunulan bütçeye onay vermemesi durumunda bugün ABD hükümetinin kapanacağını söyledi.

Trump: Hükümeti kapatırım

"TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİYİ HERKESTEN İYİ BİLİYORUM"

ABD Başkanı Trump'ın attığı diğer tweette, "Demokratlar, duvarın durumunu, 'eski moda' diyerek küçültmeye çalışıyor. Doğrusu, işe yarayacak hiçbir şey yok ve bu yüzlerce yıldır bilinen bir gerçek. Daha iyiye giden bir şeyin olmadığı bir döngü gibi. Tekniği ve teknolojiyi herkesten daha iyi biliyorum." diye konuştu.

Trump: Hükümeti kapatırım

"YÜZLERCE MİLYAR DOLAR KURTARILACAK"

Ayrıca Trump, "Duvarla birlikte sınır daha etkili olacak. Doğru düzgün tasarlanmış ve inşa edilmiş duvar işe yarar, demokratlar ise bir şey yapmadığı gibi yatıyor. İsrail'deki duvar %99 başarılı. Bizim güneydeki sınırımızla hiçbir farkı olmayacak. Yüzlerce milyar dolar kurtarılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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