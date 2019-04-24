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Dış basında günün manşetleri

Trump'ın haziran ayında gerçekleştireceği İngiltere ziyareti öncesinde Lordlar ve Avam Kamarası arasında çıkan ABD Başkanı'nın Parlamento konuşması yasağı tartışmaları, İngiliz basının gündemindeydi.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 12:29..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, ülkenin başına geçmesinden itibaren gerçekleştireceği  ilk Rusya ziyaretine doğru yola çıkması, WSJ’ın ana sayfasında yer aldı. Kuzey Kore ile Rusya arasındaki üst düzey görüşme, en son 2011 yılında, Kim Jong-un'un babası Kim Jong İl ile dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasında gerçekleşmişti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında , Çin hükümetinin ABD yapımı uyduları satın almamasına rağmen, uyduların bant genişliğinden faydalanarak iletişim araçlarında kullanıyor olması ve Twitter hisselerinin, gelirlerinin yüzde 18 arttığını gösteren iyimser bilanço verilerinin ardından, yüzde 14 artışla dokuz ayın en yüksek düzeyine tırmanması, gazetenin gündeminde öne çıkan diğer başlıklardan oldu.

Dış basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Sri Lanka’daki terör saldırılarının yankıları sürerken, saldırılarda DEAŞ’ın parmağı olduğu iddiaları ve Sri Lanka istihbarat servisinin, saldırıları önceden yetkililere bildirmesine rağmen hükümet kaynakları tarafından yeterli önlemlerin alınmaması, NYT ana sayfasında öne çıkan konulardan oldu.

Dış basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kraliçe Elizabeth’in daveti üzerine haziran ayında gerçekleştireceği İngiltere’ye ziyaretinin yankıları İngiliz basınında sürerken, Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un Trump'a koyduğu Parlamento'da konuşma yasağını kaldırmasına yönelik baskılar, Independent’in manşet konusu oldu.

Dış basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Çinli teknoloji devi Huawei’in 5G teknolojilerinin altyapısının İngiltere’de inşa edilmesine onay veren Başbakan May’e yönelik eleştiriler, İngiliz gazetenin ana sayfasındaydı. Eleştirilerin temelinde, Huawei’in Çin hükümetiyle arasında olduğu iddia edilen bağları sebep gösteriliyor.

Dış basında günün manşetleri

 

İRAN – IRAN DAILY

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, Trump’ın İran muafiyetlerine dari yeni kararının, ülkeye uygulanan ekonomik bir terör eylemi olduğu söylemleri, gazetenin manşetinde yer aldı.

Dış basında günün manşetleri

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