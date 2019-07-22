Yunanistan: Türkiye'nin tehditlerine müsamaha göstermeyiz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından ABD gibi Yunanistan da rahatsız.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias daha önce Türkiye'nin s-400'lere sahip olmasının kendilerini mutlu etmediğini söylemişti.

Öte yandan Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklayan Amerikalılar, Yunanistan'a F-35 için yeşil ışık yakmıştı.

YUNANİSTAN: SAVAŞ TEHDİTLERİNE MÜSAMAHA GÖSTEREMEYİZ

Mecliste düzenlenen bir güven oyu oturumunda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili konuşarak "Yunanistan savaş tehditlerine müsamaha göstermez" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SONDAJ FAALİYETİNİN DURMASI GEREKTİĞİ AÇIKTIR"

Dendias ayrıca, "Rehber, uluslararası hukuk kurallarına saygıdır. Bizim için, Türkiye'nin sondaj faaliyetinin durması gerektiği açıktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dendias, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimlerle ilgili olarak Kıbrıs hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.