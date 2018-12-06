Başkan Erdoğan'dan partilerin plastik bayrak asmasına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda seçimlerde her yere asılan parti bayrakları ve seçim otobüslerinin görüntü ve gürültü kirliliğine yol açtığını anlatarak, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin bu konuda duyarlı davranacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAYACAĞIZ

"İnsana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Kampanyalarımız boyunca görüntü ve gürültü kirliliği yapmayacağız. Belirlenen saatler dışında asla otobüs dolaştıramayacaklar." diyen Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

GÜÇ GÖSTERİSİ OLARAK YAPILIYOR

"Çok eskilerden beri yerleşmiş seçim kampanyası anlayışı vardır. Şehirlerimizin caddeleri, sokakları her yeri parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili bir düzenleme yaptık. Kimse buna riayet etmiyor. Partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı güç gösterisi olarak devam ettik. Günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu artık çok ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri şehirlerimiz kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi.

BELİRLENEN SAATLER DIŞINDA OTOBÜS DOLAŞTIRILMAYACAK

Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Parti teşkilatı ve seçim koordinasyon merkezilerinin olduğu yere bayraklar asılabilir, bunun dışına görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek, belirtilen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacak. Partilere ve adaylara çok ciddi, maddi ve manevi maliyet getiren, şehirlerimizi kağıda boğan israf kaleminden de kurtulmuş olacağız. Tasarrufu sadece devlette aramayalım, bu da tasarruf. Çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararı aldık."

"G20 ZİRVESİ'NDE PEK ÇOK KONUYU ELE ALDIK"

Başkan Erdoğan burada AK Parti’nin Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay'a geçtik.

NE ZAMAN BİR SEÇİM OLSA SOLUĞU ALMANYA'DA ALIYOR

Geleceğimizi inşa etmek için çalışırken ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. Çok gayretli. Ama bu zat Almanya'ya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat bir takım kişilerle görüşmüş. Görüştüğü kişilere bakınca karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor.

Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini görüyoruz.

PKK'YI ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARMAK İÇİN CANHIRAŞ MÜCADELE VERMESİYLE BİLİNEN BAYANLA GÖRÜŞÜYOR

Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır.

ZATEN BU YEREL-GENEL SEÇİMLERDE SANA GELEN BELLİ

CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin sicilleri de aynı. Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arasında yaptığı görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini az çok tahmin ediyoruz. Bunlar sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, genel seçimlerde sana gelen belli.

Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, tahriklerini ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Eskilerin dediği gibi, konuş konuş faydası yok. Biz bu zatı muhatap almak istemiyoruz. Ancak milletimizin bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğu için çarpıklıkları ortaya koyuyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde milletimiz bu zata ve ittifak kurduklarına gerektiği cevabı verecektir."