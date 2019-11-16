Putin Türkiye'ye geliyor

Gaziantep’te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kalan inşaat mühendisi, 33 saat süren arama kurtarma çalışması ile enkaz altından yaralı olarak çıkartıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda toplamda 12 kilogram 260 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 2 kilogram 730 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Almanya'dan PKK'ya katılanlarla ilgili bilgi paylaşıldı

Almanya'dan 2013'ten bu yana PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 kişinin ayrıldığı açıklandı.