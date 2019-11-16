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Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA & Ensonhaber | 16.11.2019 - 01:03..
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Putin Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyaretindeki görüşmelerde konulardan biri de S-400'lerdi.

Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkan ABD, Türkiye geri adım atmayınca yeni çözümler aradı. ABD, S-400'lerin aktif edilmemesi karşılığında, Türkiye'ye F-35 teklif etti.

OCAK AYININ İLK YARISINDA GELECEK

Bu tartışmalar gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi. Kalın, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağını kaydetti.

Putin Türkiye'ye geliyor

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