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ABD'de hastanede silahlı saldırı

ABD'nin Chicago kentinde bir hastanede ateş açan silahlı saldırgan en az 4 kişiyi ağır yaraladı. Polis, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenini açıklamadı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 09:15..
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ABD'nin Chicago kentinde bir hastanede kimliği henüz açıklanmayan bir şüphelinin açtığı ateş sonucu en az 4 kişinin ağır yaralandığı, zanlının ise hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de hastanede silahlı saldırı

HASTANEYE SALDIRI

ABD'nin en büyük kentlerinden Chicago'da yer alan "Mercy Hospital" adlı hastaneye kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyla ilgili bilgiler Amerikan medyasına yansıdı. Chicago Polisi İletişim Şefi Anthony Guglielmi de Twitter hesabından olayla ilgili bir duyuru yaptı.

ABD'de hastanede silahlı saldırı

4 KİİŞİ AĞIR YARALANDI

Haberlere göre, saldırıda biri polis memuru ve biri de hastane çalışanı olmak üzere en az 4 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedavilerine hemen başlandığı belirtildi.

Chicago polis kaynaklarına dayandırılan iddialara göre şüphelinin 32 yaşında bir erkek olduğu ve saldırının ardından ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Polis, şüphelinin intihar mı ettiği yoksa polis kurşunuyla mı vurulduğunu açıklamadı.

YENİ TEHDİT BULUNMUYOR

Hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis yetkilileri hastaneye veya hastalara yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını duyurdu.

ABD'de silahlı şiddet oranlarının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Chicago'daki olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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