taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7548
Euro
6.4996
Altın
1274.305
Borsa
96809
Gram Altın
236.444

3D Gülüş tasarımı nedir

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya 3D gülüş tasarımı hakkında bilgiler verdi.

  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesi kusursuz ve ideal gülüşe de  sahip olmayı sağlıyor. Avrupa'dan sonra Türkiye'de bir ilk olan 3D gülüş tasarımı ile özgürce gülümsemek artık hayal değil.

3D Gülüş tasarımı nedir

Doktor Kaya; 3D Gülüş Tasarımında, hastanın yüzünün üç boyutlu olarak taranıp, işlemler sonrası çıkacak sonucun hastaya hemen gösterilmesi sistemin en büyük avantajıdır. Yıllardır alışık olunan iki boyutlu programlar yanıltıcı olabilmektedir. Üç boyutlu tarama sonrası hastanın yüz hatları bilgisayar ortamına aktarılır. Dişlerin rengine, şekline, hacmine hastanın yüz hatlarına göre karar verilir. İşlemlere hiç başlamadan beklenen sonuç hastaya gösterilir. Hastanın tasarımı beğenmesi sonucu işlemlere başlanır.

3D Gülüş tasarımı nedir

90 SANİYE SÜRÜYOR

3D Gülüş Tasarımı,yüz tarama işlemi doksan saniye sürmektedir. Tasarım aynı gün içinde tamamlanır.

3D tasarıyı hasta kendi yüzünde görebilir mi ? diye sorulacak olursa; Sistem tarafından hazırlanan tasarının aynısı özel yazıcılarda kazınır ve model oluşturulur. Çıkan bu model üzerinde hazırlanan özel geçiciler hastanın kendi dişleri üzerine uygulanır ve hastaya gösterilir. Hasta dişlerinin tasarısını kendi yüzünde görebilir.

3D Gülüş tasarımı nedir

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya 3D gülüş tasarımının avantajları şu şekilde sıraladı.

• Hasta, dişlerine hiç dokunulmadan sonucun ne olacağını bilir.• Tasarı üzerinde söz hakkı vardır.

• Dişlerini üç boyutlu olarak ekranlarda izleyebilir• Geçici dişler işlemlere başladıktan sonra hemen uygulanır.

• İşlemlerin tamamlanması 3 seans sürmektedir.

3D Gülüş tasarımı nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyveler hakkında bilinmesi gerekenler

Meyveler hakkında bilinmesi gerekenler

1
Persona non grata nedir

Persona non grata nedir

1
Genovese Sendromu nedir

Genovese Sendromu nedir

0
Skolyoz nedir

Skolyoz nedir

8
Sağlıklı beslenmek isteyenlere özel 5 seyahat rotası

Sağlıklı beslenmek isteyenlere özel 5 seyahat rotası

0
Mancacı nedir

Mancacı nedir

6
Aracınızı sıcaktan koruma yolları

Aracınızı sıcaktan koruma yolları

14
[+] Görüş bildir