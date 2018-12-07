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3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi üretildi

Rus bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yerçekimsiz ortamda fare tiroidi geliştirmeyi başardı.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 02:02..
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Organaut isimli çığır açıcı bir buluş, 3 Aralık'ta Soyuz MS-11 uzay aracıyla UUİ'ye götürüldü. Cihaz, yerçekimsiz ortamda bilim kurgu filmlerindeki gibi bir olayın gerçekleşmesine vesile oldu. Yazıcı ile fare tiroidi geliştirilebildi.

Rus bilim insanları 3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi geliştirdi

3D yazıcıyla uzayda fare tiroidi üretildi

3D Bioprinting Çözümler şirketinin iştiraki Invitro'dan Sputnik'e yapılan açıklamada "Uzaydan görüntüler aldık. Kameraya alınan görüntülerde fare tiroidinin canlı yapısı görülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Invitro sözcüsü, yazıcı ile üretilen organların yerçekimsiz ortamda Dünya'dakinden çok daha hızlı olgunlaştığını ve hücrelerin daha hızlı geliştiğini ifade etti.

Kaynağa göre, bu adım gelecekte gezegenimiz dışında insan dokusu üretme yolunda önemli bir adım olabilir.

"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL"

Invitro CEO'su Aleksandr Ostrovskiy de ‘Gelecekte yazıcılarla uzayda insan organı üretilebilir mi?' sorusuna "Hiçbir şey imkansız değil. Tek mesele maliyet. Şimdilerde yeni biyo yazıcı türleri üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Invitro'nun geliştirdiği FABION isimli yazıcıyla 2015'te fare hücreleri geliştirilebilmişti.

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