3'lü zirvede liderlerin düşünceli bakışları

1 Düşük bütçeyle alabileceğiniz 15 araba Eğer araba için ayırdığınız bütçeniz maksimum 30 bin TL ise, 2.el piyasasındaki alternatiflere bir göz atalım. İşte düşük bütçe ile alabileceğiniz 15 farklı otomobil

2 Evlenme vaadiyle arkadaş olduğu kadını dolandırdı Mersin’de bir kişi, evlenme vadiyle ile bir süre arkadaşlığı yaptığı kadını 7 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bugün emniyetteki ifadesi tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

3 Kömür ve para yardımı bahanesiyle dolandırdılar Denizli'de 2 dolandırıcı, "Kaymakamlıktan size para ve kömür yardımı yapacağız" diyerek 87 yaşındaki Kore gazisinin evinden 20 bin TL para ve altın çaldı.

4 Vefatının 50. yılında John Steinbeck ve Gazap Üzümleri üzerine 1940 Pulitzer ce 1962 Nobel Edebiyat Ödüllü John Steinbeck’i vefatının 50. yılında en özel eserlerinden Gazap Üzümleri’ne değinerek anıyoruz…

5 ABD'nin Suriye'deki hava operasyonları da sona eriyor ABD'li yetkililer, Suriye'den çekilme emrinin, aynı zamanda hava harekatlarını da kapsadığını belirtti.

6 Emel Müftüoğlu: Papağanın boğazını sıkmasan da bağırır Şarkıcı Emel Müftüoğlu, işkence edildikten sonra hayatını kaybeden papağan Bahtiyar için sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Papağanlar zaten öyle bağırır" demişti.