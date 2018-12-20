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3'lü zirvede liderlerin düşünceli bakışları

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bir araya geldiği zirvede, liderlerin endişeli olduğu objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 16:18..
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3'lü zirvede liderlerin düşünceli bakışları

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerinin geri çekileceğini açıkladı. Trump'ın bu kararı, bölgedeki dengeleri değişitirdi.

İSRAİL'İN PLANLARI

Terör örgütü YPG'ye proje bir devlet kurdurup, bölgede hakimiyet sağlamak isteyen İsrail'in, planları suya düştü.

İsrail, YPG'li teröristlerin oluşturacağı koridoru kullanarak, Akdeniz'e rahat bir şekilde açılmayı planlıyordu.

Trump'ın aldığı bu kararla, İsrail'in Akdeniz'e açılma planları hayal olurken, güvenlik endişeleri de arttı. İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsız olan İsrail, Amerika'nın bölgeden ayrılmasıyla birlikte, güvenlik konusunda da endişeye kapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerginliği, İsrail'deki 3'lü zirvede yüzüne yansıdı.

YUNANİSTAN'IN İHA KORKUSU

Fotoğrafta, Türkiye'nin Ege'de İHA'ları kullanması nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da düşünceli olduğu görülüyor.

AKDENİZ'İN KAYBEDENİ RUMLAR

Akdeniz'de, Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışan Rum Lider'in, oldukça düşünceli olduğu objektiflere yansıdı.

3'lü zirvede liderlerin düşünceli bakışları

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