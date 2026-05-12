4 ilde FETÖ'ye sınav usulsüzlüğü operasyonu: 7 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları ve sınav sorularını verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.
Terörle mücadele aralıksız şekilde devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bir gelişmeyi paylaştı.
2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturmasında düğmeye basıldı.
SINAV SORUŞTURMASINDA 7 GÖZALTI KARARI
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği, soru aldığı ve verdiği tespit edildi.
Belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.
Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.