4 ilde FETÖ'ye sınav usulsüzlüğü operasyonu: 7 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları ve sınav sorularını verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Terörle mücadele aralıksız şekilde devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bir gelişmeyi paylaştı.

2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturmasında düğmeye basıldı.

SINAV SORUŞTURMASINDA 7 GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği, soru aldığı ve verdiği tespit edildi.

Belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)