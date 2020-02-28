taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2355
Euro
6.8771
Altın
1635.78
Borsa
104590.44
Gram Altın
328.447
Bitcoin
54921.78

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komandolar sevk edildi.

AA & Ensonhaber | 28.02.2020 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesi ve 32 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.

KİLİS'TEN İDLİB'E SEVKİYAT BAŞLADI

22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına gidecek.

Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak.

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

İlginizi Çekebilir
Mülteciler taksi ve minibüslerle gidiyor
İdlib’deki hain saldırının ardından Türkiye’nin Avrupa'ya gitmek isteyenleri durdurmama kararı mültecileri sokağa döktü.
Türk askeri gece boyunca rejim unsurlarını vurdu
Rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anını İHA'lar kaydetti.
İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor
Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ikincisi de tamamlanan ve çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi evlerinin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1394
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1465
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1117
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
749
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
362
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1043
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
357
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir