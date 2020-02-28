Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesi ve 32 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.

KİLİS'TEN İDLİB'E SEVKİYAT BAŞLADI

22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına gidecek.

Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak.