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4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mudanya'da bir otelde yaptığı basın toplantısında, partisindeki istifalara ilişkin, 'Arkadaşlarımın kararına saygı duyuyorum' dedi.

İHA | 15.02.2020 - 08:08..
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4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen ve Bursa’daki ikinci gününde de esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sırasıyla Osmangazi, Mudanya ve Gemlik ilçelerindeki esnafın derdini dinledi.

Tarihi Ulu Cami civarındaki ve tarihi Kapalı Çarşı’daki esnaf ziyaretinin ardından Mudanya’ya geçen Akşener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, partisinden istifa eden milletvekillerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum

4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum

"İSTİFALARA SAYGI DUYULMALI"

Akşener yaptığı açıklamada, “Bizim Tuğba hanımla beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP’ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti’ye geçti. Dün istifa eden Tuğba hanımın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle istifa edeceğine dair bir konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğu bilgim dahilinde” ifadelerini kullandı.

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4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum

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