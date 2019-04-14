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4 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

ABD'de, 6 yaşındaki Millie Drew Kelly, 4 yaşındaki erkek kardeşinin silahı ateşlemesiyle yaşamını yitirdi. Savcılık yetkilileri silahın ruhsatlı olması nedeniyle soruşturma açmadı.

Detay Haber | 14.04.2019 - 17:11..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, Courtney Kelly adındaki anne, 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu yanına alarak alışverişe gitmek istedi.

ARABANIN İÇİNDE BULDUĞU SİLAHLA VURDU

Kelly, yolda arabanın bozulması üzerine aşağıya inerek tamir etmeye çalışırken, silah sesi duydu. Kelly'nin 4 yaşındaki oğlu, arabanın içinde bulduğu silahı ateşleyerek 6 yaşındaki ablası Millie Drew'ı vurdu.

4 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Şaşkına dönen anne, olay yerine çağırdığı ambulans ile kızını Atlanta Çocuk Hastanesi'ne yetiştirdi ama doktorların tüm müdahalesine rağmen Millie kurtarılamadı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Aile, küçük kızın organlarını bağışladı. Savcılık yetkilileri, ruhsatlı olan silah ve vurulma olayı ile ilgili herhangi bir soruşturmanın açılmayacağını belirtti.

4 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

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