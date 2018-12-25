40 adet kamikaze İHA TSK'ya teslim edildi

Türkiye'nin, yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde geliştirilen ürünlerin teslimatları da devam ediyor.

40 ADET KARGU TSK'NIN EMRİNDE

Bu bağlamda geliştirilen kamikaze İHA Kargulardan 40 adeti, TSK'ya teslim edildi. Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı öncesinde, bu İHA'lar, meskun mahal operasyonlarındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

DÜŞMANIN ELİNE GEÇMEMEK İÇİN KENDİNİ İMHA EDİYOR

KARGU, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1.5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, KARGU'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın, yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Kamikaze İHA KARGU VİDEO

KARGU; görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında, düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen KARGU, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada, görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.