40 yıldır deriyi mest ediyor

Babasından kalan mesleğini devam ettiren, 13 yaşından beri deri mest yapan ve çevresinde Mestçi Muammer adıyla anılan Muammer Can, Hazreti Mevlana’nın 745. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde açılan sergi alanında yaptığı ürünleri sergiliyor.

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mesleğe çok küçük yaşlarda babasının tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanında başlayan Muammer usta, üzerine mesh edilebilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak mestleri, müşteri talebini artırmak için çeşitlendiriyor.

MAKİNE KULLANMADAN YAPIYOR

Koyun derisinden yaptığı mestleri makine kullanmadan dikerek geçimini bu işten sağlayan Can, el işçiliği mestlerin fabrikasyon ürünlere göre daha çok rağbet gördüğünü söylüyor.

YENİ MEST MODELELRİ YAPIYOR

Mestin yanı sıra deri ayakkabı ve çanta üretimi de yaptığını anlatan Can, "Mestleri, taklitleri çıkmasın diye patentlerini dahi alarak üretiyorum. Kendimi geliştirerek yeni mest modelleri çıkardım. Bizimki el işçiliği ve yüzde yüz deri. Müşterilerimiz çok memnun. Ayrıca internet sitelerimiz var, oradan da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.