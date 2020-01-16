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Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktı

Kaçış sendromu hastalığı nükseden ve yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 14:08..
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Geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı.

TEDAVİ DEVAM EDECEK

Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, normal odaya geçti, Ünlü şovmenin hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.

HER AY DÜZENLİ SERUM TAKTIRIYOR

Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.

Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktı

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