Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktı

Geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı.
TEDAVİ DEVAM EDECEK
Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, normal odaya geçti, Ünlü şovmenin hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.
Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.
HER AY DÜZENLİ SERUM TAKTIRIYOR
Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.