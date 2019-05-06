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Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

Trump'ın ticaret savaşı halinde olduğu Çin'e, vergi oranlarında yeni yüksek oranlar uygulayacağı tehditleri, yabancı basında öne çıkan başlıklardandı.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 12:31..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmesi, WSJ’ın manşet konusu oldu. ABD’li gazete, Filistin’den yapılan savunma saldırılarını iki ülke arası çatışma açısıyla ana sayfaya taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin üzerindeki baskıyı artırarak ülkeye olan gümrük tarifelerini ikiye katlayacağını ve yeni ithalat vergileri getireceğini açıklaması da gündemde yer alan bir diğer başlık oldu.

Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Trump’ın, Özel Savcı Robert Mueller’ın, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahelesi soruşturmasıyla ilgili Kongre’de ifade vermemesi gerektiği görüşleri NYT’ın ana sayfasındaydı. ABD Başkanı’nın Çin'e yönelik ek vergi açıklamaları  ve Filistin-İsrail “çatışmaları”, gazetede öne çıkan diğer maddelerdendi.

Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Brexit sürecinindeki başarısız yönetiminin ardından eleştiri oklarının hedefine oturan İngiltere Başbakanı Theresa May’e, Muhafazakar Parti milletvekillerinden gelen “ana muhalefetteki İşçi Partisi’yle olası bir iş birliğine gitmemesi” uyarısı, gazetenin ana sayfasındaydı.

Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiliz gazete, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in, ikinci referandum sözü vermeden, partisinden vekillerin Brexit anlaşması konusunda desteğini alamayacağını manşete taşıdı.

Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

 

FRANSA – LE FIGARO

Fransız gazete, Cumhurbaşkanı Macron’un iktidara gelişinin ikinci yıl dönümünde, süregelen krizlerin gölgesinde kalarak popülaritesini kurtarma çabası içinde olduğunu aktardı.

Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

 

İRAN – IRAN DAILY

Avrupa Birliği ve Rusya’nın, ABD’nin İran yaptırım kararına getirdiği kınamalar, gazetenin ana sayfasından duyuruldu.

Dış basından derlenen haberlerde yeni hafta

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