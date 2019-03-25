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Maher Zain İstanbul'da konser verdi

İngilizce, Arapça ve Türkçe şarkılar seslendiren Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, CRR'de sevenleriyle buluştu.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 09:21..
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Mawlaya şarkısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı Hasat Vakti şarkısında kendisine destek veren Mesut Kurtis ile birlikte seslendiren sanatçıya, "O Sensin Ki" şarkısında ise Mustafa Ceceli eşlik etti.

YENİ ZELANDALILARI ANADI

Zain, Yeni Zelanda'daki saldırıyı hatırlatarak, "What a Wonderful World/Ne Kadar Harika Bir Dünya" şarkısını seslendirmeden önce, "Geçen hafta Yeni Zelanda'da yaşananları biliyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmayacağım. Sadece pozitif sonuçları hakkında konuşmak istiyorum. 'What a Wonderful World' şarkısını söylemek istiyorum. Yeni Zelanda'da yaşananlardan sonra insanlardan sevgi dolu tepkiler almaya başladık. Sadece Yeni Zelanda'da değil, birçok yerde, hatta Stokholm'de bile... Yaşananlar oldukça talihsiz ve üzücü ama ne yazık ki önümüze bakmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Bu yüzden harika bir dünyada, harika insanlarla yaşadığımızı görmek çok sevindirici. Bunu birçok insan kanıtladı." dedi.

Maher Zain İstanbul'da konser verdi

"TÜRKİYE BİR MÜZİK ÜLKESİ"

Hem Türkçe hem de Arapça seslendirdiği "Madina" şarkısını ise küçük bir tahmin oyununun ardından icra eden Zain, dinleyicilerin doğru tahmin yürütmesi üzerine, "Türkiye müzik ülkesi. Siz bu işi biliyorsunuz." diye konuştu.

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