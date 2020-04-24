taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9931
Euro
7.5461
Altın
1716.72
Borsa
98758.96
Gram Altın
385.599
Bitcoin
52467.31

Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni vaka sayısını geçtiğini belirterek, "Bu noktada geri dönüş olmamalı" dedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

109 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 109 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 2 bin 600'e yükseldi.

VAKA SAYISI 105 BİNE YAKLAŞTI

Bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bunların sonucunda 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı, 104 bin 912 oldu.

BİR GÜNDE 3 BİN 246 KİŞİ İYİLEŞTİ

Öte yandan, 3 bin 246 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Böylelikle, Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Öte yandan toplam iyileşen sayısı da 21 bin 737 oldu.

Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

"ERKEN TANI VE TEDAVİDE BAŞARILIYIZ"

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor.

Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktada geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."

İlginizi Çekebilir
Almanya'da gündem yine Türkiye
Maske sorunu yaşayan Almanlar, Türkiye'den maske yardımı almayı kabullenemiyor. Ülkede yeni tartışma konusu bu oldu.
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Erdoğan'dan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahak Maşalyan'a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini andığını söyledi.
Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pide kuyruğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
142
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
290
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
724
Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti
Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti
203
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
291
Can Ataklı, İmamoğlu'ndan özür diledi
Can Ataklı, İmamoğlu'ndan özür diledi
315
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir