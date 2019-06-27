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Ece Vahapoğlu hamile

Sunucu Ece Vahapoğlu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 12:46..
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Bir yıl önce hayatını Cihan Alpay ile birleştiren Ece Vahapoğlu'ndan, güzel haber geldi. Çift, bebekleri olacağını sosyal medyadan duyurdu.

Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Ece Vahapoğlu, bu fotoğrafının altına; "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık.

4,5 AYLIK

Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum." notunu düştü.

Ece Vahapoğlu hamile

Sunucu geçen yıl, 8 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmişti. Ece Vahapoğlu, kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu; "Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.'"

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