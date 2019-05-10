Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etme kararını açıklamasının ardından, döviz kurları yeniden yükselişe geçti.

Dolar 6,24'e kadar yükselirken euro da 7 lirayı gördü.

Piyasadaki dalgalanmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bir değerlendirme geldi.

Ankara'da katıldığı bir ödül töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye ekonomisine karşı bir operasyonun olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE'Yİ BAŞKA TÜRLÜ DURDURAMAYACAKLARINI GÖRENLER..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını görenler umudumuza, moralimize, hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar. Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarının gerisindeki en büyük amaç budur. İlgili ilgisiz her gelişmeyi bahane ederek döviz kurunu harekete geçirenler, istikrar ve güven iklimimizi zedeleyerek milletimizi atalete sürükleme peşindeler." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu ViDEO