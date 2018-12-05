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Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Daha önce İstanbul'da bir araya gelen Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya toplantının ikincisi için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 07:44..
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Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisinin yapılması konusunda anlaştığını duyurdu.

"YENİ BİR TOPLANTI İÇİN ANLAŞTIK"

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Merkel ile gerektiğinde Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla yeni bir forum düzenlenebileceği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

SURİYE ZİRVESİNİN İLK TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Suriye konulu dörtlü zirve toplantısının ilki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde yapılmıştı.

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