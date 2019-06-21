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Nejat İşler'in yeni imajı

Yeniden çekimlerine başlanan Behçat Ç. dizisi için saçlarını kazıtan Nejat İşler, çekim arası Bodrum'a gitti.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 06:59..
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Başarılı oyuncu Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için imaj değiştirdi.

GÜMÜŞLÜKTEN AYRILAMIYOR

Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Bodrum Gümüşlük'te aldı.

İşler'in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.

PARMAKLARI KESİLMİŞTİ

Nejat İşler 2014 senesinde septik şok nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu olduktan 2 ay sonra yeniden hastanede tedavi altına alınan oyuncunun vücudundaki ödem artışında tehlikeden dolayı 5 saat sürek operasyonla sağ elindeki 2 parmağı ve ayak parmaklarından bazıları kesilmişti.

Nejat İşler'in yeni imajı

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