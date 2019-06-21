Nejat İşler'in yeni imajı

Başarılı oyuncu Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için imaj değiştirdi.
GÜMÜŞLÜKTEN AYRILAMIYOR
Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Bodrum Gümüşlük'te aldı.
İşler'in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.
PARMAKLARI KESİLMİŞTİ
Nejat İşler 2014 senesinde septik şok nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu olduktan 2 ay sonra yeniden hastanede tedavi altına alınan oyuncunun vücudundaki ödem artışında tehlikeden dolayı 5 saat sürek operasyonla sağ elindeki 2 parmağı ve ayak parmaklarından bazıları kesilmişti.