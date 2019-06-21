Nejat İşler'in yeni imajı

Basketbolcu Caner Erdeniz ile geçen cuma evlenen sunucu ve oyuncu Müge Boz, hamile olduğunu açıkladı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, boşandığı eşini ve baldızını silahla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

6

Kaçan hırsızı bar sandalyesiyle alt etti

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yaşanan olayda, bir kişiyi gasp ettikten sonra koşarak uzaklaşan hırsız o sırada barda bulunan bir vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi.