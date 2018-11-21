Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde, yapılan denetimlere katılan Korkmaz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Polatlı'nın, Türkiye'nin soğan üretiminin üçte birini karşıladığını belirten Korkmaz, il genelindeki toplam üretimin 500 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

43 soğan deposuna denetim VİDEO

"SOĞAN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ"

Korkmaz, son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan gelen ekiplerle Polatlı'da soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki kırsal mahallede inceleme ve denetimler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kesinlikle vatandaştan hasat döneminde soğanı ucuz alıp, depolarda stok yapılmasına izin verilmeyecek. Bu konuda duyumlar alıyoruz. Dün de ekipler denetim yaptılar. Denetimlerde depoların bir kısmı kapalıydı. Bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük depoda, depoların büyük kısmının açıldığını gördük ve bugün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı. Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi. Fiyatlarda güne, bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında düşüş var."





"SOĞAN ÜRETİMİ YAPILAN TÜM KÖYLERDE DENETİM YAPILIYOR"

Ürünlerin üreticiden çıkış, depolara geliş fiyatını bakanlık olarak takip ettiklerini anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Soğanın olması gereken fiyatın üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar, özellikle soğanı depolayıp fiyatı yükseltme çabası içerisindeler, tüm kamu kurum ve kuruluşları iş birliği içerisinde bununla gerekli mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Dün ve önceki gün denetimler yapıldı. Soğan üretimi yapılan tüm köylerde denetim yapılıyor, önümüzdeki dönemde de bu denetimler devam edecek."





"FİYATLARIN BU KADAR YÜKSELMESİNİN NEDENİ ÜRÜNÜ DEPOLARDA STOKLAYAN KİŞİLERDİR"

Korkmaz, hastalık nedeniyle hasat döneminde soğanda yüzde 10-15 civarında kayıp oluştuğunun tespit edildiğini belirterek, "Ancak hastalık nedeniyle fiyatların bu kadar yükseltilmesi tamamen manipülasyon. Özellikle bunu yapan belli tüccarlar var. Ülkemizin üretim rakamları tüketim rakamlarımızın üzerinde, bizim bir arz açığımız yok. Yeterli üretimimiz var. Fiyatların bu kadar yükselmesinin nedeni, yaz döneminde ürünü toplayıp depolarda stoklayan, manipülasyona yol açan kişilerdir." ifadelerini kullandı.