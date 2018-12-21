Bu hafta 12 film vizyona girecek

Peter Segal'in yönettiği, başrolünde Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'in rol aldığı romantik komedi türündeki Hayatım Yalan adlı film izleyici ile buluşacak.

Jennifer Lopez'e Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams, Freddie Stroma, Annaleigh Ashford ve Alan Aisenberg gibi isimlerin eşlik ettiği film; gerçekleştiremediği hayallerinin mutsuzluğunu yaşayan bir kadının hayatında yeni bir sayfa açma hikayesini konu ediniyor.

AŞKIN ALGORİTMASI

Drake Dromus'un yönetmen koltuğuna oturduğu bilim kurgu türündeki "Aşkın Algoritması" adlı filmin başrollerini Ewan McGregor ve Lea Seydoux paylaşıyor.

BUMBLEBEE

Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan "Bumblebee"; 1987 yılında kaçak durumundaki Bumblebee ile onu bir hurdalıkta bulan Charlie'nin hikayesini ele alıyor.

SOĞUK SAVAŞ

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödülüyle döndüğü filmi "Soğuk Savaş"; 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

GARANTİLİ ÖLÜM

Tom Edmunds'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Garantili Ölüm", 9 kez intihar girişiminde bulunan William Morrison'ın kendini öldürmesi için yaşlı bir kiralık katille anlaşması akabinde başlayan hikayeyi konu ediniyor.

RUH ÇAĞIRMA SEANSI

Ben Demaree'nin yönettiği ve Mischa Barton'un başrolünde oynadığı Ruh Çağırma Seansı üzerinde çalıştığı kitap projesini sonuçlandırmak adına kendini arkadaşlarıyla birlikte kötü ruhların dahil olduğu bir oyunda bulan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor.

AYI KARDEŞLER: EYVAH AYILAR KÜÇÜLDÜ

Leon Ding'in yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon türündeki yapımı Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü adlı serinin beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor

KURTLAR VE ÇAKALLAR

M.Bilgehan Karaca'nın yönettiği Kurtlar ve Çakallar, 12 Eylül Darbesi'nin rüzgarının estiği yıllarda Mamak Cezaevi'nde aynı hücrede kalan farklı görüşlere sahip iki adamın hikayesini konu ediniyor.

YANIMDA KAL

Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Yanımda Kal, tüm hayatını işine adamış bir genç ile tesadüfi bir şekilde tanıştığı kızın hikayesini anlatıyor.

GÖRÜLMÜŞTÜR

Çektiği kısa filmlerle tanınan Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metraj filmi olan Görülmüştür, İstanbul'da bir cezaevinde mahkumlara gelen mektupları kontrol eden bir memurun, mektubun birinden çaldığı fotoğraftaki bir kadını takıntı haline getirmesini anlatıyor.

SÜKUT EVİ

Cafer Özgül'ün yazıp yönettiği; Melih Selçuk, Ece Özdikici, Mehmet Özgür ve Emel Çetin'in oynadığı "Sükut Evi", ruhundaki boşluğu doldurmak adına işini ve sevdiklerini arkasında bırakıp bir arayışa giren genç bir adamın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.





ZERK

Battal Karslıoğlu'nun yönettiği haftanın yerli korku filmi "Zerk", geçmişte yaşanmış trajik bir olayı sürekli olarak kabuslarında gören bir adamın bu vakayı araştırmasını konu alıyor.



