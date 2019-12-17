Sisi'den küstah Türkiye açıklaması

Mısır'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren Abdulfettah es Sisi, İsrail ve Amerika ile ilişkilerini üst düzeye çıkardı.

Mısır'ı, İsrail'in talimatlarıyla hareket eden bir ülke konumuna getiren Sisi, Türkiye'ye karşı küstah açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

"MISIR İÇİN ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya Türk askeri gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.