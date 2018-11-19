Bir bedellinin yaşadıkları

Ankara'daki Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndan terhis olan bir bedelli Ekşi Sözlük'te deneyimlerini şöyle paylaştı:

Bedelli askerlik maceramı anlatmadan önce kısaca bedelli askerlikte geçen bir günü özetlemek istiyorum:

05:30 kalk saati (yemekhaneciyseniz 4:30),

06:00 kahvaltı yoklaması ve mıntıka temizliği,

07:30 sabah yoklaması ve sonrasında eğitim,

12:00 yemek yoklaması yemek ve serbest zaman,

14:00 öğlen yoklaması sonrasında eğitim,

17:00 akşam yemeği yoklaması ve serbest zaman,

21:00 yat yoklaması ve yatış.

BİR GÜNLÜK YEMEK LİSTESİ

Sabah: tereyağı, bal, peynir, domates, siyah zeytin, çay

Öğlen: puding, tas kebabı, pilav, cacık

Akşam: kavun, yoğurt, nohut yemeği, bulgur pilavı

AKILLI TELEFONLA GELMEYİN

Akıllı telefon geçirmeyin, maceraya gerek yok. “İlaç var mı” diye sorduklarında kısaca hayır diyebilirsiniz. Kontrolden sonra otobüse binip sizi genel muayeneye ve aşıya götürüyorlar.

ASKERİYENİN SİZE VERDİĞİ MALZEMELER

Ardından yine otobüslere binilip herkes bölüklerine dağılıyor. Bölüğe gittiğinizde sivil eşyalarınızı depoya teslim edip kamuflaj giymeye gidiliyor. Kamuflajlı pantolon, gömlek, palaska, bir adet yeşil don ( 20 gün için 1 adet), bir adet yarım kollu fanila, bir çift çorap, kulaklık, künye ve zincir, bot verildi.

Unutmadan söyleyim, ayak vurmasına karşı botunuzu normalden bir numara büyük alın.

Normalde verilen eşofman, spor ayakkabının bize verilmesine gerek görülmemiş.

Bedelli askerler yemin etti VİDEO

İLK 2 GÜN İŞLEMLERİ TAMAMLAMAKLA GEÇİYOR

Komutan danışmanlık hizmeti verdikten sonra, sigorta işlemi ve parmak izi verme işlemi de yapılınca bütün işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Her bir bölükte yaklaşık 300 -350 kişi olduğu için ilk birkaç gün bu işlemlerin tamamlanması ile geçiyor. Bazen uygun bot numarası kalmaması gibi problemler olabiliyor ama bir iki gün içesinde problemler hallediliyor.

İKİNCİ HAFTA ASKERİ KÜLTÜR DERSLERİ VERİLİYOR

İlk hafta katılım işlemleri tamamlanınca ikinci hafta askeri kültür dersleri (selam ve tekmil verme ast üst ilişkisi vs), silahların tanıtımı, atış talimi, tören yürüyüşü, savaş durumunda kullanılan flama ve işaretler ve yanaşık düzen gibi dersler var.

TAKIM KOMUTANLARI ASTEĞMENLER

Son hafta tahmin edebileceğiniz gibi tören provasından ibaret. Pazartesi günleri gece intikal eğitimi oluyor. Savaş durumunda gece nasıl hareket etmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Takım komutanları genelde asteğmenlerden oluşuyor, bizim bölükte kötü niyetli ve işimizi zorlaştırmaya çalışan bir komutan yoktu.

En kıdemli olan asteğmen oldukça sertti ama haksız yere kızdığını görmedim. Hiç kimse bireysel olarak hakarete uğramadı. Takım komutanlarının çoğu 25 yaş civarındaydı, onlardan çoğunlukla büyük olduğumuzun farkında olduklarını düşünüyorum. Yani çocukça davranmadığınız, düzeni bozmadığınız sürece kimseden laf işitmezsiniz.

YEMİN TÖRENİ TAMAMLANDIKTAN SONRA SİZİ BIRAKIYORLAR

Birkaç egosu yüksek manga komutanı çavuş vardı ama komutanlar dahil herkesin bize hitap şekli “arkadaşlar veya arkadaşım” şeklindeydi. Son hafta yemin töreni tamamlandıktan sonra terhis işlemleri yapılıyor ve 21. günün sonunda sizi bırakıyorlar.

YEMİN TÖRENİ ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM

Yemin töreni çok güzel bir deneyim, fiziksel olarak yürüme probleminiz yoksa mutlaka gidin. Yemin töreninde Batman'da bir gün önce şehit olan askerlerin adı anmak için okunduğunda çok duygulandım ve gerçekten 21 günlük de olsa eğitimin daha önce hissetmediğim askerlikle ilgili adanmışlık duygusunu bana aşıladığını fark ettim.

ASKERLİKTE KARŞILAŞACAĞINIZ SIKINTILAR

Bunlardan en önemlisi tuvaletlerin temiz olmaması. Her gün düzenli olarak erlerden seçilen farklı bir grup tuvaleti temizlese de, musluklar ve giderler çok bakımsızdı. Tuvaletlerin hiçbir zaman hijyenik olduğunu görmedim. Çoğu tuvaletin kapısı kapanmıyordu bile.

HAFTADA 3 DEFA DUŞ SAATİ VAR

Neyse ki her gün sabah 5-6 arası duş alınabiliyor, onun dışında haftada 3 defa öğleden sonra duş saati var . Duşlar temiz hepsinde perde var, soyunma odası var. Duşta aynı anda 70 kişi duş alabiliyor o nedenle fazla sıra beklenmiyor.

ORTALAMA 50 KİŞİLİK KOĞUŞLARDA KALACAKSINIZ

Koğuşlar 32-60 kişilik arasında değişiyor. Gece havalandırma pencereleri açık olsa da ortam biraz havasız olabiliyor ama ayak kokusu ve başka türlü kokulara maruz kalmadım. Ranzalardaki nevresimler haftada bir değişiyor. Her gün koğuş bir grup tarafından temizleniyor.