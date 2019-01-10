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Toplumsal sorunları tuvale yansıttı

Astanalı ressam Saulet Janibek, çevre kirliliği, hayvanlara şiddet ve uyuşturucuyla mücadele gibi evrensel sorunları konu alan resimler yapıyor.

AA | 10.01.2019 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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Astanalı ressam Saulet Janibek, son 10 yıldır realizm, soyutlama ve diğer sanat akımlarını kullanarak toplumsal sorunlara ilişkin resimler yapıyor.

TOPLUMSAL SORUNLAR TUVALDE

Çeşitli sergiler de açan Janibek, sanat sayesinde toplumun ilgisini bu konulara çekmeye çalışıyor.

Son 10 yıldır profesyonel düzeyde resim yaptığını dile getiren Janibek, şu anda Astana'daki bir sanat merkezinde çalıştığını belirtti.

Toplumsal sorunları tuvale yansıttı

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Janibek, resimlerinde çevre kirliği, uyuşturucuyla mücadele, psikolojik sorunlar gibi konulara ağırlık verdiğinin altını çizerek, "Örneğin resimlerimde gaz maskesi takan kadınla çevre kirliliğine, vücudu kana boyanmış ve arkasından geyik boynuzunun çıktığı kadının görüntüsüyle hayvanların öldürülmesine dikkat çekmek istedim." dedi.

Toplumsal sorunları tuvale yansıttı

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