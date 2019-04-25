Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz artırmadı. Böylece faizler yüzde 24'te sabit kaldı.

DÖVİZ KURUNUN İLK TEPKİSİ

Merkez Bankası'nın kararına döviz kurunun ilk tepkisi olumsuz oldu. Dolar 5.90 seviyelerinden 5.96 seviyelerine çıktı. Euro da 6.58 seviyelerinden 6.66 seviyelerine çıktı.

"İYİLEŞME EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

RİSK DEVAM EDİYOR

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."