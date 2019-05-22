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46 yıl masum yere yattı, 1.6 milyon dolar alacak

Haksız yere hapis cezası alan ve 46 yıl cezasını çeken mahkumun haksız yere ceza almasının ardından yüklü bir tazminat ödenecek.

AA | 22.05.2019 - 17:27..
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ABD’nin Michigan eyaletinde işlemediği bir cinayet yüzünden yanlışlıkla 46 yıl hapiste tutulan Richard Phillips’e masumiyetinin anlaşılmasının ardından 1.6 milyon dolar verilecek.

CBS News’un aktardığına göre, Phillips 1971 yılında cinayet suçlamasıyla hapse atıldı ve geçen yıl bahar döneminde serbest bırakıldı. Üstelik Phillps’e evine dönmesi için bir otobüs bileti dahi alınmadı.

Eyalet Savcısı ise Phillips’e özgürlüğünün birinci yılında kaybettiği yıllar için 1.5 milyon dolar verilmesine karar verdi. Şimdi ödül için üst makamlardan onay gerekiyor.

TABLOLARI BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Hapiste olduğu sırada resimle uğraşan Phillips’in tabloları ise şimdilerde binlerce dolara satılıyor.“Her halükârda iyi olacağım” diyen Phillips ise telafi ödülü verilsin ya da verilmesin kendisine acıma için vakti olmadığını belirtiyor.
​Phillips, Gregory Harris isimli birini aracında sürükleyip ateşli silahla öldürmekle suçlanmıştı. Ancak 2010 yılında bir başkası suçunu itiraf etti. Yıllarca süren yasal süreçten sonra Phillips, Mart 2018’de özgürlüğüne kavuştu.

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