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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik ocak ayında 3,9 puan artarak yüzde 14,7 oldu.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 10:01..
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Türkiye İstasistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı.

Buna göre, işsizlik oranı ocak ayında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Aralık ayında işsizlik yüzde 13,5 düzeyindeydi. İşsizlik oranı geçen yıla göre 3,9 puanlık artış kaydetti.

İŞSİZ SAYISI 1.2 MİLYON ARTTI

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak, 4 milyon 668 bin kişi oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

HER 4 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ

Tarım dışı işsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 6,8 puanlık artış ile yüzde 26,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puanlık artış ile yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,5

İstihdam edilenlerin sayısı ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 44,5 oldu.

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