Yabancı basında yeni hafta

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Uluslararası piyasaları da önemli ölçüde etkileyen ABD-Çin ticaret savaşında, ABD’li şirketlerin yatırımlarını küçülterek üretim süreçlerine ayırdıkları bütçeleri yılın ilk çeyreğinde önemli ölçüde azalttıklarına dair paylaşılan analizler, WSJ’ın manşet konusu oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Tarihindeki en büyük Ebola salgınını yaşayan Kongo Cumhuriyeti’nde, işe yaramayan aşı önleminin ardından son iki ayda artan ve bini aşan ölü sayısı, NYT’ın ana gündem konusu oldu.

ABD – THE WASHINGTON POST

ABD-Çin arasındaki ek gümrük vergisi misilllerinin, süregelen bir ticaret savaşının yanı sıra politik gerilimi de artırdığından bahseden ABD’li gazete, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın ulusal güvenlik meselesine doğru şekillendiğini söyleyen bir analize yer verdi. ABD’de 12’den fazla eyaletin, iklim değişikliğinden su kirliliğine kadar bir dizi sorunla mücadele etmek için yaptığı yeni çevresel düzenlemeler de ana sayfada öne çıkan bir diğer başlık oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD istihbaratının, Çin hükümetinin ABD’li şirketlere yönelik gerçekleştirebileceği olası casusuluk atakları uyarısı, İngiliz gazetenin ana sayfasında yer aldı.

ALMANYA – DIE WELT

Avusturya’da Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin, Rus bir yatırımcıya devlet ihalesi önerdiği videonun ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi, Alman gazetenin manşet konusuydu.

İRAN – IRAN DAILY

Çin hükümeti yetkililerinin, İran’ın nükleer anlaşmasının korunması gerektiğini belirterek, ABD’ye yaptığı yaptırımlara son verme çağrısı, İranlı gazetenin öne çıkan gündem konusuydu.