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Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kaçtığı evinde yakaladı. Şüpheli, muhabirlere küfür ve hakaret etti.

İHA |
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Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlama kararı kapsamında polis ekipleri, 20 SS 686 plakalı otomobili durdurularak, kontrol etmek istendi.

S.M. isimli şahıs polis kontrol noktasına görünce ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Peşine çok sayıda polis ekibini takan S.M., ara sokaklardan kaçarak, izini kaybettirmeye çalıştı.

POLİS PEŞİNİ BIRAKMADI

Şahsın peşini bırakmayan ekipler, şüphelinin Mehmetçik Mahallesi 2597 Sokak üzerinde bir akrabasının evine girdiğini belirledi.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı ViDEO

Girdiği apartman dairesinden çıkarılan ve alkollü olduğu belirlenen şahıs zorluk çıkarıp polise mukavemet göstermek isteyince, bölgeye çok sayıda takviye ekip istendi.

KÜFÜR VE HAKARETLER YAĞDIRDI

Bölgeye gelen ekipler, şahsa kısıtlama kararını delip dışarı çıkmak ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçundan ceza yazdı. Şüpheli şahıs yaşananların acısını ise olayı görüntüleyen muhabirlerden çıkardı. Küfür ve hakaretler yağdıran S.M.'yi polis güçlükle sakinleştirirken, cezai işlemin ardından tekrar akrabasının evine gönderdi.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

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