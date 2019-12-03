Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Lideri'nin hedefinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti vardı.

Erdoğan'ı sert sözlerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, Ahilik Haftası'nın neden Konya'da kutlandığını sorguladı.

CHP Lideri, "Ahilik Haftası her yıl kutlanır Kırşehir'de. Ahi Evran sadece bizim dünyamızda değil tüm dünyada saygı gören bir insandır. Esnafın etik değerlerini belirleyen Ahi Evran'dır.

İSTANBUL'UN FETHİNİ DE...

Her yıl etkinlikler düzenlenir. Bu yıl bunları bir telaş sardı. Kırşehir'de Belediye Başkanı CHP'li diye Konya'da kutladılar. Merak ediyorum İstanbul'un Fethi'ni nerede kutlayacaklar. Herhalde İstanbul'un fethini de Bursa'ya alırlar." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Hepimiz her an engelli olabiliriz. Hayatımızı bir engelli vatandaş olarak sürdürebiliriz. Sosyal devletin temel unsurlarından birisi herkese sosyal güvenliği vermektir. Ama anayasamız engeliler için özel bir düzenleme yapmıştır. 61. maddedir bu. Devletin aldığı tedbirler hangileri? Az önce Turan Başkan konuşurken dedi ki devlette boş engelli kadroları var ve doldurulmuyor. Ben de biliyorum devlette 14 bin engelli kadrosu boş.

Parlamento yasa çıkarmış mı, evet çıkarmış. Kamuda ve özel sektörde şu kadar engelli çalıştıracaksın. engellilerin yanında olduğu AK Parti iktidarı neden bu 14 bin engelli kadrosunu boş bırajıyor! Gelip bize yalvarsın diyorlar. Engelliler de alın teri dökmek, sosyalo devletten faydalanmak istiyor.

9 buçuk milyona ulaşan engelli vatandaşımız var. Dünyanın her ülkesinde engelliler var ve onlar için pozitif düzenlemeler var. Biz de yapmışız düzenleme. 17 yıldır iktidardalar, engelli kadrolarını doldurmuyorlar. Neden boş tutuyorsunuz?

Bir torba yasa gelmişti termik santrallarla ilgili düzenlemeler vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın sorunu çözün. Dinlemediler, dediler ki 2.5 yıl daha erteledik. Sonra Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz veto ettiği için. Ama merak ettiğim şu önce el kaldırıp onay verenler nasıl sonra alkış tutuyor!"