taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.387
Euro
6.1499
Altın
1316.385
Borsa
95879.31
Gram Altın
227.671

Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

a

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de gündeme ilişkin konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum.

Kızgınlık ders verme ihtiyacı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şey.

Milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını verir.

Nefsinin peşinden gidenlerle işimiz yoktur. Bir siyasi parti ilkelerle ve prensipleriyle ayakta durur. Uymayan gider.

AYRINTILAR GELİYOR...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

57
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

142
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

137
BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

182
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

217
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

82
Dolarda düşüş devam etti

Dolarda düşüş devam etti

284
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir