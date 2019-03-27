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1 Ünlü 10 eser ve yazarıyla Türk tiyatrosu Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü! Kitap Ayracı olarak, Türk tiyatrosundan 10 özel eser ve yazar ile kutluyoruz.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

3 Türkiye mobil internet hızında dünyada üst sıralarda Saniyede 34,55 megabitlik ortalama veri indirme hızıyla mobil internet hızı sıralamasında ülkemiz dünyada 33. sırada yer aldı

4 Biyonik kol hayali gerçek oldu Sağ kolu doğuştan dirsek hizasından olmayan Hakkarili Semyan Yarcı'nın biyonik kol hayali, eğitim gördüğü Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesinde başlatılan kampanya sayesinde gerçeğe dönüştü.

5 Yeterlilik belgesi olmayan emlakçılar çalışamayacak Emlakçılık yapan kişiler için 5 Aralık'tan itibaren, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' aranmaya başlanacak. Belgesi olmayan emlakçılar, artık sektörde çalışamayacak.

6 Ünlü 10 eser ve yazarıyla Türk tiyatrosu Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü! Kitap Ayracı olarak, Türk tiyatrosundan 10 özel eser ve yazar ile kutluyoruz.