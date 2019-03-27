Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de gündeme ilişkin konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum.
Kızgınlık ders verme ihtiyacı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şey.
Milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını verir.
Nefsinin peşinden gidenlerle işimiz yoktur. Bir siyasi parti ilkelerle ve prensipleriyle ayakta durur. Uymayan gider.
AYRINTILAR GELİYOR...